Kesiriçli Mehmet Hafiz Vefat etti

Sarıkaya ilçesinde maneviyat önderi olarak da hürmet edilen Mehmet Öztürk, yaklaşık üç haftadır devam eden yoğun bakım tedavisindeyken Kayseri’de bir özel hastanede Hak’ka yürüdü. Anadolu’nun bir bozkır köyünden Avrupa’ya, Almanya'ya kadar hayatında pek çok hatırası olan, halkın içinde olmasıyla bilinen mütevazi bir kişiliğe sahip olan Mehmet Öztürk, Sarıkaya Çarşı Cami’sinde imam ve hatiplik yaptı. Azerbaycan Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gazi Üniversitesi idari personellerinden Hüseyin Öztürk, Sarıkaya Müftülüğü İmamlarından Fakı Öztürk ve Almanya’da ikamet eden Sadık Öztürk’ün babası olan Merhum Kesiriçli Mehmet Hafiz’a Allah’tan rahmet, aile efradı, akraba, dost ve sevenlerine de baş sağlığı dileriz.