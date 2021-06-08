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KESiMHANE AÇILDI

Hayvan varlığının her geçen gün artış kaydettiği Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli inşa ettirilen Kesimhane hizmete açıldı.

08 Haziran 2021 Salı 00:56
KESiMHANE AÇILDI

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile yapımı tamamlanan, günlük 150 küçük, 70 büyükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği kesimhane hizmete açıldı.
TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, canlı hayvan varlığının her geçen gün arttığı Yozgat’ın Çekerek ilçesinde büyükbaş hayvan varlığının 30 bine, küçükbaş hayvan varlığının ise 15 binin üzerine çıktığını hatırlattı. Türker, Çekerek ilçesinde verilen mali destekle özel sektör tarafından hayata geçirilen modern kesimhanenin ilçedeki hayvan varlığını destekleyip, artmasına katkı sağlayacağını bildirdi. Türker, günlük 150 küçük, 70 büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağı tesisin Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet vereceğinin altını çizdi. Tesisin, Çekerek bölgesinde hayvan üreticileri ile başta kasap esnafı olmak üzere et işletmecilerinin ihtiyacının karşılanacak şekilde dizayn edildiğine vurgu yapan Türker, mali destek verilen projenin toplam maliyetinin 9.5 milyon lira olduğunu, yaklaşık 30 kişinin istihdam edileceğini söyledi. 
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da, tesiste otomatik kesim makine sistemleri ve soğuk hava depolarıyla bölgede hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını bildirdi. Çekerek ilçesiyle birlikte çevre il ve ilçelere yönelik de hizmet vereceğini kaydeden Çakır, ‘’Bölgesel Modern Kesimhanemiz hizmete başlamıştır. Nakliye araçları, teçhizatlar ve personelleriyle son derece modern kesimhanemiz Çekerek iye birlikte civar İl ve İlçelerin hizmetindedir’’ dedi. 
 

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KESiMHANE AÇILDI
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