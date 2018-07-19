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Kent Parka alternatif

YOZGAT Belediyesi tarafından Çapanoğlu Mahallesinde ikinci TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye ikinci Kent Park inşa edecek. İki etaptan oluşan projenin ilk etabında 6 bin dönümlük alan üzerine kurulan parkın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. İ

Kent Parka alternatif

YOZGAT Belediyesi tarafından Çapanoğlu Mahallesinde ikinci TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye ikinci Kent Park inşa edecek. İki etaptan oluşan projenin ilk etabında 6 bin dönümlük alan üzerine kurulan parkın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. İ

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Kent Parka alternatif

İkinci etabında ise 20 bin dönüm alan üzerine çeşitli tesislerin bulunduğu park yayılarak ikinci Kent Park inşa edilecek. Belediye mehter takımının gösterisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Çapanoğlu Mahallesindeki ikinci TOKİ konutlarının olduğu bölgenin yoğun olarak bir nüfusu barındıran bir bölge olduğunu söyledi. Bu bölgede yaklaşık 5-6 bin kişinin yaşadığını vurgulayan Arslan, ‘’Orada insanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılaşacak bir tesis ya da park yoktu. Bu yüzden birçok mahallemizde olduğu gibi orada da bir sosyal tesis oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlattık. Yaklaşık 6 dönemlik bir alanda içinde yeşil alanların, oyun parklarının, yürüme yollarının, meyve bahçesinin, spor kondisyon aletlerinin, piknik alanlarının ve kütüphane okuma salonu ile kültür evinin bulunduğu komple bir tesis hazırladık. Son derece güzel bir tesis oldu. TOKİ bölgemiz için son derece önemli bir ihtiyaçtı ve biz de bu ihtiyacı gidermenin mutluluğunu yaşadık. Orayı isimlendirirken de Yozgat’ın geçmişinde iz bırakan insanların isimleri yaşasın istiyoruz. Bu noktadan hareketle Yozgat’ın manevi hayatında bana göre önemi olan bir şahsiyetin Fazlı hafızın ismini seve seve verdik. Güzel bir tesis oldu. Şuanda 6 dönümlük bir alana yaptık. Etrafında 20 dönüme kadar çıkacağız zaman içerisinde. Parkı daha da büyüteceğiz ve yaklaşık 20 dönümden oluşan bir alanda Kent Parkın alternatifi olan yeni bir park ortaya çıkacak’’ dedi. 
Kazım Arslan’ın konuşmasının ardından açılış törenine katılan TOKİ sakinlerine etli pilav ikram edildi. 
 

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