Kent Meydanı projesi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, proje çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, ‘’Şehirlerde tıpkı evlerimiz gibidir. Şehir merkezleri bizlerin Misafir Odasıdır. Temiz olmalıdır, estetik olmalıdır. İlçemize gelen misafirler şehir merkezinde vakit geçirebilecekleri mekanlar için planladığımız Yeni Kent Meydanı Projemiz tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi. Başkan Çakır, proje tamamlandığında ilçeye yeni renk katacağını vurgulayarak, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ diye konuştu.