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Kenevirli pasta

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde kenevir katkılı pasta ve ekmeğin tanıtımı yapıldı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:36
Kenevirli pasta

KENEVİR konusunda marka üniversite olma yolunda önemli adımlar atan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir yağından yaptığı anti bakteriyel sıvı sabunun ve yapı malzemelerinin ardından şimdide Kenevirli pasta ve ekmek yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sosyal Bilimlerde aşçılık programlarının olduğunu hatırlattı, üniversite olarak gıdada da bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Karadağ, ‘’Ekmeklerimizde ve pastalarımızda keneviri gündeme taşımak istedik. Dolayısıyla çok kaliteli ve nitelikli aşçılarımız var. Hem kenevir tohumu hem de kenevir yağı katkılı ekmekler yapıldı, pastalar yapıldı bunları da piyasaya sürmek istiyoruz’’ dedi. Rektör Karadağ, bu konuda kimler işbirliği yapmak isterse, gelmelerini istedi, işbirliği yapmak isteyenlere bu tür ürünleri verebileceklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Bizler memleketimize bu alanda da katkı sunalım. Yozgat Bozok Üniversitesi kenevirin bütün biokütlesinin değerlendirildiği bir üst, devletin verdiği bir misyon ve biz bu misyona sahip çıkıyoruz. Gerçekten de akademisyen aşçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Neden Yozgat ekmeğini, pastasını, böreğini bu alanda üretmesin. Yozgat kenevir esaslı ekmek üretti, pasta üretti değip burayı bir marka haline niye getirmeyelim’’ diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Kenevirli Pasta
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