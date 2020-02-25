KENEViRE STANDART

TÜRK Standartları Enstitüsü Ankara İl Müdürü hemşehrimiz Kürşat Bacanlı, Bozok Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamına alınmasının önemli olduğunu belirterek, projeye her türlü desteği verebileceğini söyledi. Bacanlı, kenevire yasayla standart gerildiğini hatırlatarak, ekiminden itibaren kenevirin kontrol altına alınmasının ekonomik verimlilik açısından çok önemli olduğunu bildirdi. Bacanlı, Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurulu’nun 29 Nisan 2004 tarihli toplantısında kabul edilen standart ile daha önce yayınlanan yönetmelikleri geçersiz bıraktığını kaydetti. Milli ihtiyaç ve imkanların ön planda olmak üzere, milletlerarası standartlar, ekonomik ilişkilerimizin bulunduğu yabancı ülkelerin standartlarındaki esasların da göz önünde bulundurulduğuna vurgu yapan Bacanlı, yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına, bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışıldığını kaydetti. Bacanlı, bilimsel kuruluşlar, üretici/ imalatçı, tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapıldığını, alınan görüşlere göre olgunlaştırıldığını da bildirdi. Bacanlı, ‘’Büyük ve küçük ambalâjlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince kenevir tohumlarını iyi bir şekilde muhafaza edecek, rutubet almalarını önleyecek, gün ışığından koruyacak, hava sızdırmaz ve sağlığa zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz, içi uygun bir malzeme ile astarlanmış jüt çuval, bez, kağıt torbalar ile lâklı teneke, alüminyum folyolu kağıt veya diğer uygun malzemeden yapılmış olmalıdır. Küçük tüketici ambalâjları, büyük dış ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilebilir’’ dedi. Bacanlı, büyük dış ambalâjların, taşıma, muhafaza, pazarlama süresince içlerindeki küçük tüketici ambalâjlarını iyi bir şekilde koruyacağını anlattı. Bacanlı, ‘’Ambalajın sağlığa zarar vermeyen nitelikte yeni, temiz, kokusuz, ahşap, mukavva, polietilen veya diğer uygun malzemeden yapılmış olmalıdır. Ambalâjların içlerine konulacak kağıt ve benzeri malzeme yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemeli, bunların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılacak zamk toksik veya başka şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışa gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir’’ diye konuştu. Bacanlı, büyük ve büyük dış ambalâjların net kütlesi 50 kiloyu geçmemesi gerektiğini, çuval veya ambalâjların ağzı açılmayacak, dağılmayacak biçimde makina veya el ile eksiz, sağlam, tek parça ipliklerle dikilmiş olmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.