Kenevire havadan tespit

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, drone adlı cihazlarla havadan denetim gerçekleştirerek, zehir tacirlerinin ekim alanlarını tespit ediyor. Jandarma ekipleri, zehir tacirlerinin belli alanlara kenevir ekimi yaptığını ancak havadan yapılan denetimlerle kenevir ekili alanların kolay tespit edildiğini bildirdi. Ekipler tarafından havadan yapılan denetimde herhangi olumsuzluğa rastlanmazken, önümüzdeki günlerde de denetimlerin süreceği bildirildi.