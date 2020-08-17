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Kenevir iştah kabarttı

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kenevir bitkisi konusunda ihtisas üniversitesi olmasının ardından başlattığı çalışmalar, işadamlarının da ilgisini çekmeye başladı, Aydınlı iş adamı İbrahim Polat, ekibiyle birlikte Yozgat’a gelerek kenevir ekili alanları gezdi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:03
Kenevir iştah kabarttı

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından kenevir bitkisinin endüstriye kazandırılması görevini vermesi, ardından çalışmaların başlatılmasıyla birlikte, bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların da dikkati çekildi. Aydınlı işadamı İbrahim Polat, ekibiyle birlikte Yozgat’a gelerek, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde üst düzey temaslarda bulunup, toplantılara katıldı, kenevir ekim alanlarını gezip, bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ülkemiz için önemli sanayicilerden biri olan iş adamı İbrahim Polat’ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Karadağ, İbrahim Polat’ın Yozgat’ta kenevir alanında çok önemli yatırımlar yapacağını, özellikle medikal kenevir alanında çok büyük işler başarabileceklerine inandığını söyledi. Aydını işadamı İbrahim Polat da, ticaret hayatında mantığını kullanarak, başarıya inanarak çok önemli yatırımlar yaptığını, başarıda kararlılık iş kalitesi ile ekip çalışmasının çok önemli olduğunu anlattı. Polat, memleketine katma değer katmak için bugüne kadar çalıştığını bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Polat, Endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları yerinde görmek, fikir alışverişinde bulunmak üzere Yozgat’a geldiğini bildirdi. Polat, “Kenevir birçok alanda kullanılan çok farklı bir bitkidir.  Biz bundan sonra kendimizi kenevire adadık ve bu anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Yozgat ilimize ve Üniversitenize bu anlamda bir yatırım yaparız” ifadelerini kullandı. 

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Kenevir Iştah Kabarttı
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