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KENEViR EKiMi YAPILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından kenevir tohumları toprakla buluşturuldu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:22
KENEViR EKiMi YAPILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında yürütülen projenin ilk ayağı olan kenevir ekimi Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Kenevir Araştırmaları Koordinatörlüğü tarafından kampüs alanında, bilimsel araştırmalar amaçlı kenevir yetiştiriciliği için yasal izin alındıktan sonra, ilk iş olarak kenevir tohumlarının belirlenen deneme planlarına uygun olarak toprakla buluşturuldu. Bu amaçla yürütülen tarımsal özelliklerin belirlenmesi ve diğer araştırma gruplarına araştırma materyali temini için, kenevir ekiminin üç günde tamamlandığı bildirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın ve Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Ziraat Fakültesi akademisyenleri ekimde görev aldı. Rektör Karadağ, “Kenevir projelerimiz kapsamında ilk tohumları besmele ile toprakla buluşturduk. Üniversitemiz kampüs alanı için planlanan endüstriyel kenevir ekim işlemini başarıyla tamamlayarak bundan sonraki aşamada diğer lokasyonların ekimi ve bakım işlemleri yapılacak. Tarımsal verilerin elde edilmesi şeklindeki çalışmalarla bu alandaki faaliyetleri sürdüreceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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KENEViR EKiMi YAPILDI
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