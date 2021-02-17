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Kenevir değer kazanıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas alanı olarak belirlenen Kenevir bitkisi üretiminin bölgede artırılmasının yanında, üretilen bitkinin sanayi sektöründe kullanılmasına yönelik oluşturulan 7 ayrı çalışma grubu araştırmalarını sürdürüyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:18
Kenevir değer kazanıyor

YOZGAT Bozok Üniversite-si’nin ihtisas alanı olarak belirlenmesinin ardından geçtiğimiz yıl ilk deneme amaçlı gerçekleştirilen ekimlerde elde edilen Kenevir bitkisinin, işlenerek sanayi sektöründe kullanılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel Kenevir çalışmaları kapsamında oluşturulan 7 ayrı çalışma grubunun farklı alanlarda araştırmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsünün 2020 yılı faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektör Karadağ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na büyük çaplı projeler hazırladıklarını, 2021-2025 yol haritasını belirlediklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Cumhurbaşkanlığı’na sunulan Kenevir Projeleri Rehberinde 22 büyük kapsamlı proje bulunuyor. Bu projelerde yaklaşık 136 araştırmacı görev yapacak. Toplam bütçe talebimiz 72 milyon liradır’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz da, Kenevirin eski bir kültür bitkisi olmasına karşın, çeşitli nedenlere bağlı olarak unutulduğunu hatırlattı. 2016-2017 yıllarından itibaren Kenevir bitkisi ekiminin yaygınlaştırılıp, ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 19 ilde Kenevir yetiştiriciliğinin serbest bırakıldığına vurgu yapan Yılmaz, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Alanında İhtisas Üniversitesi olarak ilan edildikten sonra öncelikle iç ve dış paydaşlara konunun anlatılması ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Akabinde, Kenevir Araştırmaları Projesi Koordinatörlüğü kapsamında 7 farklı Araştırma Grubu oluşturarak çalışmalarına farklı alanlarda olacak şekilde başlanmıştır. Araştırma gruplarına kenevir sap, lif kıtık gibi hammaddelerin tedariki ve arazi koşullarına kenevir ekimleri ile işe başladık. Araştırma gruplarının, planladıkları çalışmalarını yapabilmesi için Yozgat Bozok Üniversitesi BAP biriminden finansal proje desteği sağlandı. Bu süre içerisinde 20 kadar projeyi yaklaşık bir milyon lira tutarında bir bütçe ile destekledik’’ diye konuştu. Yılmaz, Kenevir ile ilgili arazi çalışmalarında Yozgat koşullarında çeşitli kenevir genotiplerinin performanslarını incelediklerini, ekim zamanı ve sıklığı ile ilgili çalışmaların yanı sıra, kenevirin çok farklı alanlarda kullanımıyla alakalı araştırmalar yürüttüklerini, 2020 yılında Yozgat Merkez ve Boğazlıyan’da arazi çalışmalarını icra ettiklerini ve bu çalışmalara 2021 yılında da devam edeceklerini anlattı. Yılmaz, ‘’2020 yılı içerisinde kenevir esaslı bazı ürünler de geliştirmiştir. Bunlar kenevir esaslı anti bakteriyel sıvı sabun, kenevir esaslı ekmek, pasta çeşitleri gibi bazı unlu mamuller ile çölyak hastaları için glütensiz kekler ürettik. Hayvan besleme, entegre mücadele ve kenevirin in vitro çoğaltımı konularında çalışmalar yürüttük’’ ifadelerini kullandı. Değerlendirme toplantısının yapıldığı Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Kenevir bitkisinden elde edilen ürünler de sergilendi. Sergiyi, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz birlikte gezdi.  

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Kenevir Değer Kazanıyor
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