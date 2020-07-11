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Kene uyarısı

YAKLAŞAN Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceği belirtildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:21
Kene uyarısı

Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarının kurulduğu,  Anadolu kentlerinden büyük şehirlere de her yıl olduğu gibi binlerce hayvan götürülmeye başlandığı hatırlatıldı. Özellikle kene tutmasıyla buluşan KKKA hastalığının görüldüğü, Yozgat, Sivas, Tokat gibi illerden gelen hayvanların bu hastalığın taşıyıcısı olup olmayacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda kesilen bir hayvanın kanından temas sonrası insana bulaşan KKKA vakasına rastlanmadığı bildirildi. Bölgede hayvanların yüzde 6 ile 12'si civarındaki hayvanların KKKA hastalığı geçirdiğinin tespit edildiği, geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastanın olduğu bilgisi aktarıldı. 'KKKA yüzde 90 oranında bir şekilde hayvancılıkla ilgilenen insanlarda gözüküyor. Ama yüzde 10 oranında da hayvanların etiyle, sütüyle veya onların kanıyla, derisiyle işlem yapan insanlarda da görülebiliyor. Ondan dolayı da veteriner hekimler, kasaplar ile sağlık çalışanların ciddi manada tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor' denildi.

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Kene Uyarısı
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