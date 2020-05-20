Kene uyarısı

KADIŞEHRİ ile birlikte Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde geçmiş yıllarda ölüm olaylarına da neden olan kenelerin bu yıl erken çıktığı hatırlatılarak, tarım alanlarına giden çiftçiler ve vatandaşlar kene tutmalarına karşı uyarıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, havaların ısınmasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi özellikle Kadışehri bölgesinde kenelerin ortaya çıktığını hatırlattı. Başkan Akın, ‘’Keneler çok tehlikeli bir hastalık olan kırım-kongo kanamalı ateşine sebep olduğu bilinmektedir. Bu sebeple vücutlarının herhangi bir bölgesinde kene gören vatandaşlarımız, vücutlarını tutan keneyi kesinlikle kendisi vücudundan koparmaya uğraşmadan, hızlı bir şekilde İlçemiz hastanesine müracaat etmelidir’’ uyarısında bulundu.