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Kene can aldı

Yozgat ve Aydıncık ilçesinde kenenin tuttuğu şahıslar hayatını kaybetti.

04 Haziran 2020 Perşembe 00:03
Kene can aldı

YOZGAT'ta çobanlık yapan Afgan uyruklu bir kişi ile Aydıncık ilçesinde bir kişi kene tutması sonrasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı teşhisi ile kaldırıldıkları hastanede öldü.
Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek, kene tutması sonucunda kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kene tutması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek, Kazankaya köyünde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Çekerek’in 3 çocuk babası olduğu bildirildi. Yozgat’ta bu yıl içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği bildirildi.
Çekerek, Aydıncık Kaymakamlığı ve pandemi kurulu refakatinde Kazankaya mezarlığına defnedildi.
Öte yandan, Yozgat'ta çobanlık yapan Afgan uyruklu Rahmetullah Kadiri'yi (22) kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kadiri, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından 27 Mayıs'ta KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Rahmetullah Kadiri, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadiri'nin cenazesi ailesi tarafından hastaneden alınarak Ankara'ya götürüldü. 

İKİNCİ PLANA ATILDI
Korona virüs nedeniyle ikinci planda kalsa da Sağlık Bakanlığının hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği bildirildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeni bir hastalık olmadığına dikkat çekilerek, bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilen bir kırsal bölge hastalığı olduğunun altı çizildi. KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığına vurgu yapılarak, ‘KKKA bölge açısından çok ciddi bir hastalıktır. Özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu ve bu keneden kaynaklanan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır’’ denildi.

Son Güncelleme: 04.06.2020 08:20
Anahtar Kelimeler:
Kene Can Aldı
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