Kendileri küçük, yürekleri büyük

YOZGAT’ta bir grup çocuk, kendi aralarında organize olup, evlerinde kullanmadıkları, kullanılabilecek oyuncaklarını sokak başına açtıkları tezgahta satışa sundu. Satıştan elde edecekleri geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını söyledi. Yaşları 8 ila 11 olan Efe ve Elif Kılıç, Eylül Nisa Zararsız, Ela Duru Göztepe, Mustafa Onur Hamamcı, Doğukan Açıkgöz, Süleyman Kaplan, Meleknaz Türkmen evlerindeki oyuncakları bir masa üzerine yerleştirip, satışa sundu.

Çocuklar, sokaktan geçen çocuklara oyuncak hediye ederken, diğer oyuncakları da sattı. Mehmetçik Vakfı’na elde ettikleri geliri vereceklerini belirten çocuklar, "Evde kullanmadığımız oyuncaklarımız satmaya, oyuncağı bulunmayan çocuklara hediye etme kararı aldık. Kendi aramızda aldığımız bu kararı hayata geçirirken, bir arkadaşımızda oyuncaklardan elde edeceğimiz geliri hayır kurumuna bağışlamamızı önerdi. Düşündük, geliri Mehmetçik Vakfı’na vermeye karar verdik" diye konuştular.

(Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)