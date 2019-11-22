Kendi aracını yaptı

Taşkan'ın o günden beri sanayi sitesi içinde kullandığı araç ilgi çekiyor. Sorgun Sanayi Sitesinde 14 yaşından itibaren oto kaporta işiyle uğraşan 25 yaşındaki Taşkan, çocukluğundan beri hayalini kurduğunu Formula 1 aracını satın alamayınca 2017 yılında kendi iş yerindeki hurda otomobil motoru, eski traktör parçaları ve inşaat profilleri kullanarak gerçeğini aratmayan Formula 1 aracı yaptı. Sanayi sitesi ve trafiğe kapalı alanlarda aracı kullanan Taşkan, 9 bin liraya mal ettiği aracın saatte 180 kilometre hıza ulaştığını söyledi. Taşkan, aracı 2017 yılında 4 ayda yaptığını belirterek, "Önce aracın maketini bulduk onun üzerinde çalıştık ve bu hale getirdik" dedi. Aracı görenlerin çok şaşırdığını anlatan Taşkan, bazı vatandaşların aracı kullanmak istediğini bazılarının da gelip fotoğraf çektirdiğini ifade etti. 'Formula 66' adını koyduğu aracı satın almak isteyenlerin olduğunu dile getiren Taşkan, "Kendi emeğimle yaptığım için bu aracı satmayacağım. Formula 1 yarışları tutkunuyum, imkanım olmadığı için o yarışlara gidemiyorum. Yarışları izlemeyi ve araca binmeyi çok isterim" diye konuştu. İbrahim Çetin (42) de, aracı gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Fahri arkadaşımız kısıtlı imkanlara rağmen güzel bir araç yapmış imkan verilirse daha iyisini yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.