Kemal Bey anıldı

Yozgat Boğazlıyanlılar Derneğinin Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Avrupa Yozgatlılar Federasyon Başkanı Veysel Filiz, İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, ve İstanbulda yaşayan bir çok Yozgatlı katıldı. Boğazlıyan Anadolu Lisesi öğrencilernin Kemal Bey’in hayatı ve idamını anlatan Tiyatro gösterisinin ardından yine öğrencilerin şehit türküleri seslendirmesi ile program son buldu.