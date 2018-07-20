Keklikler ormana bırakıldı

Yozgat Keklik Üretim İstasyonundan temin edilen kekliklerin doğaya bırakılması amacıyla, Boğazlıyan ilçesi Sırçalı Beldesi’nde oluşturulan ormanlık alanda tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Davut Sinanoğlu, İl genel Meclis Üyesi Ahmet Avşar, Milli parklar yetkilisi Metin Yıkılmaz, Yenipazar Jandarma Komutanı katıldı. Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, bölgede avlanma yasağı olduğunu, çevre belde ve köylerde yaşayan vatandaşların avlanma yasaklarına dikkat etmesini istedi.
20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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