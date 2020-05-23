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Keklikler doğaya bırakıldı

Akdağmadeni ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda bulunan kınalı keklikler, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:48
Keklikler doğaya bırakıldı

AKDAĞMADENİ ilçesindeki tarım alanlarında çalışmak üzere gelen tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda bulunarak, el konulan kınalı kekliklerin tedavileri tamamlanarak, doğaya bırakıldı. Akdağmadeni ilçesinde, tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında yaralanan 11 kişi tedavi altına alınmış, çadırlarda yapılan aramada 20 kınalı keklik, kafesler içerisinde bulunmuştu.  Yozgat Av Koruma ve Kontrolleri esnasında 5 kişiye Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı, 20 kınalı kekliğe el konuldu. Tedavileri tamamlanan kınalı keklikler Aydıncık ilçesinde Kazankaya kanyonunda doğal ortama bırakıldı. Kekliklerin doğaya bırakılmasında Kaymakam Emirhan Arıkan, eşi Gizem Arıkan ile birlikte yer aldı.

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Keklikler Doğaya Bırakıldı
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