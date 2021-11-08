Keçi’den kaz yetiştiriciliğine

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde tiftik keçisi yetiştirilmesi amacıyla 1940 yılında kurulup, 1942 yılından itibaren tiftik keçisi üretimi, 1965 yılından itibaren de Hayvancılık Araştırma Merkezi olarak kullanılan tesisler, artık kaz yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Yerköy ilçe merkezinin girişinde yer alan, geniş arazisi ile tarım ve hayvancılık sektörüne yıllarca hizmet veren ilk ismiyle Türkiye Tiftik Cemiyeti, sonraki adıyla Bayazıtoğlu Çiftliği arazisinin önemli bölümü farklı amaçlarla kullanılmaya başlanıldı. Cemiyetin üretim ve idare binasının bulunduğu bölge ise Yozgat Bozok Üniversitesi’ne tahsis edilerek, Kaz Üretim Tesisi haline dönüştürüldü.

TESİSİN ÖYKÜSÜ

Türkiye Tiftik Cemiyeti, 1930 yılında kuruldu, Ankara Lalahan'da tiftik keçisi yetiştiriciliği, tiftik üretimi ve yerli ırk çalışmaları yapmaya başladı. Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz, uzun yıllar cemiyetin başkanlığını yürüttü. Üretimin büyümesi üzerine Yozgat’ın Yerköy bölgesinde mera ve çiftlik arayışına girildi. Daha önce Ziraat Vekaletine ait bir numune çiftliği olan Bayazıtoğlu Çiftliği 1940 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Tiftik Cemiyeti'ne tahsis edildi. 1942 yılında ise Yerköy Bayazıtoğlu Çiftliği tiftik keçisi üretimi ve ıslahı yapılan bir yer oldu. 1965 yılında Beyazıtoğlu Deneme Hayvanları Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğü'ne daha sonra ki yıllarda ise Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'ne dönüştürülen çiftlik 2000'li yıllarda kapısına kilit vurularak atıl hale getirildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren uzunca bir süre büyükbaş ve küçükbaş ırk yetiştiriciliği yapmış, kırsal kalkınmaya hizmet etmiş ve bölge insanına büyük katkılar sunmuş olan çiftliğin büyük kısmı üniversiteye devredildi.

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından çiftlik arazisinin bir bölümü ile idare ve üretim tesisi binalarını Kaz üretimi için kullanmaya başladı. 2017 yılında Türkiye’nin ilk kaz ıslah merkezi kurularak, üretime geçildi. Tesiste başlangıçta bin damızlık kaz kapasitesi ile üretime başlayan tesiste günlük 500 kaz kesimi gerçekleştirilmesi planlandı. Aylık 6 bin yumurta kuluçka ediliyor. •Seyfi Çelikkaya•