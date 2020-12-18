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Kazı başkanını konuk etti

AYDINCIK yarı değerli taşların işlenerek, takı ve süs eşyasına getirilip sergilendiği Kültür Evi’ndeki teşhir salonunu, Çorum’un Ortaköy ilçesinde yer alan Hititlerin önemli idari merkezlerinden birisi olan Şapinuva kazılarını yapan ekibin başkanı tarafından ziyaret edildi.

18 Aralık 2020 Cuma 00:05
Kazı başkanını konuk etti

 Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşları İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, Hitit Üniversitesi’nde görevli, Şapinova kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’in yıllardır daimi müşterilerinden olduğunu belirterek, yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türker, Prof. Dr. Süel’in kazı çalışmalarına kış koşulları nedeniyle ara verecek olmaları nedeniyle ziyarette bulunduğunu da aktardı. 
•Seyfettin Sağlam

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Kazı Başkanını Konuk Etti
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