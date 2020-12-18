Kazı başkanını konuk etti

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşları İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, Hitit Üniversitesi’nde görevli, Şapinova kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’in yıllardır daimi müşterilerinden olduğunu belirterek, yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türker, Prof. Dr. Süel’in kazı çalışmalarına kış koşulları nedeniyle ara verecek olmaları nedeniyle ziyarette bulunduğunu da aktardı.

•Seyfettin Sağlam