KAZDAN SONRA PiLiÇ

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından kaz üretim projesinden sonra etlik piliç ve yumurtacı tavuk projesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Ziraat Fakültesi proje yöneticiliğini Zootekni Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün yaptığı Uluslararası TUBİTAK projesi kapsamında etlik piliç ve yumurtacı tavuklar ile ilgili alt yapı çalışmalarının başladığı ve bölgeye örnek olması beklenen bu araştırmanın yıl içinde tamamlanması planlandığı kaydedildi. Yerköy Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu bünyesinde kurulması planlanan etlik piliç ve yumurtacı tavuklar ile ilgili projenin bu yıl içerisinde hayata geçmesi bekleniyor. Ayrıca Yerköy Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonunda KOP projesi kaynaklı kaz ıslahı, etinin ve tüyünün değerlendirilmesi ile ilgili proje sonuçlandığı, proje sonucunda Kesimhane, Kuluçkahane, Damızlık kümesleri, palaz kümesleri ve bazı eski binaların tamir ve onarımı yapıldığı bildirildi. Söz konusu projeden elde edilen imkânlar başta Yozgatlı Paydaşlar olmak üzere her üreticiye hizmet verdiği, bu istasyonda bulunan kesimhanenin ruhsatlandırma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Bu çalışma ile bölgedeki kaz üreticilerinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunulduğu vurgulandı. Yerköy araştırma istasyonunda bulunan arazinin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için 450 dekar iki çeşit arpa ve 100 dekar tritikale-macar fiği karışımı ekimi yapıldığı öğrenilirken, buradan gelecek gelir ile çiftliğin imkanlarının ve üretiminin artırılması düşünüldüğü belirtildi. •İhsan Çelikkaya•