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KAZAZEDEYi POLiS SINAVA YETiŞTiRDi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinden, Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavına gelirken kaza yapan sürücü, polis otosuyla sınav merkezine ulaştırıldı.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:08
KAZAZEDEYi POLiS SINAVA YETiŞTiRDi

YOZGAT’ta, sınava yetişebilmek için özel arıcıyla gelirken, kötü hava koşulları nedeniyle kaza yapıp, kazadan yara almadan kurtulan genç, polis tarafından sınava yetiştirildi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden Oğuz Batur isimli genç, Yozgat Polis Meslek Eğitim sınavına girebilmek için sabah 66 ND 719 plakalı özel otomobiliyle yola çıktı. Batur, Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Fakıbeyli köyü mevkiine geldiğinde, kötü hava koşulları, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole indi.  Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kaza mahalline ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin akabinde kaza yerine intikal eden sağlık ekiplerince Oğuz Batur sağlık kontrolünden geçirildi, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, talebi doğrultusunda Batur’u vakit kaybetmeksizin, emniyetli bir şekilde saat 11:00’da Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde yapılan sınava yetiştirdi. Şahsın kazalı aracı ise ekipler tarafından Sorgun Oto Sanayine çekici vasıtası ile çektirildi.  Oğuz Batur, meydana gelen trafik kazasına müdahale eden, devam eden süreçte mensubu olmayı çok istediği Polislik mesleğine katılmak için yetişmesi gereken sınava kendisini vaktinde yetiştiren İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.  Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, ‘’Vatandaşlarımızın, devletimizin güvencesi altında olan haklarını kullanabilmesi için her an yanlarında olmanın gururuyla, halkımıza hizmet için, daha güvenli ve huzurlu bir Yozgat için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir’’ denildi. 

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