Kazankayalılar sorunları anlattılar

Merkezi Ankara’da bulunan Genç Kazankayalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Arnif Bolat, Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bozkurt, Köy Muhtarı Mustafa İsbara, Dernek Başkan Yardımcısı Murat Sarıkaya, Dernek Muhasibi Hasan Gürgen, dernek yönetim kurulu üyeleri Ferzane Uzun, Arif Balamut, Gökhan Tartan ile birlikte Vali Polat’ı ziyaret etti. Köyün önde gelen isimleri, köyün genel sorunları hakkında bilgi verip, Kazankaya kanyonu ile ilgili istişarede bulundular.