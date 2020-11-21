Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1324
ALTIN
459.335
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.1364
EURO
9.0363

Kazankayalılar sorunları anlattılar

AYDINCIK İlçesinin Kazankaya Köyü sakinleri, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek, köyün sorunları hakkında bilgilendirmede bulundu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:02
Kazankayalılar sorunları anlattılar

Merkezi Ankara’da bulunan Genç Kazankayalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Arnif Bolat, Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bozkurt, Köy Muhtarı Mustafa İsbara, Dernek Başkan Yardımcısı Murat Sarıkaya, Dernek Muhasibi Hasan Gürgen, dernek yönetim kurulu üyeleri Ferzane Uzun, Arif Balamut, Gökhan Tartan ile birlikte Vali Polat’ı ziyaret etti. Köyün önde gelen isimleri, köyün genel sorunları hakkında bilgi verip, Kazankaya kanyonu ile ilgili istişarede bulundular.  

Anahtar Kelimeler:
Kazankayalılar Sorunları Anlattılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpek Timinden kaçış yok
Köpek Timinden kaçış yok
CHP’liler kenetlendi
CHP’liler kenetlendi
Okullar ve inşaatlar denetlendi
Okullar ve inşaatlar denetlendi
Yozgat’tan Denizli’ye köprü kuruldu
Yozgat’tan Denizli’ye köprü kuruldu
Sorunlar görüşüldü
Sorunlar görüşüldü
Çocuklara oyuncak dağıtıldı
Çocuklara oyuncak dağıtıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim