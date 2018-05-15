Kazalar hız kesmiyor

Bu yılın ilk 4 ayında ise 29 trafik kazasında 34 kişi yaralandı. Boğazlıyan Fatih İlkokulu'nda trafik polisleri, jandarma trafik, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, trafik sorununa dikkat çekilmeye çalışıldı, bir çok veri verildi. Kaymakam Davut Sinanoğlu, tüm insanları yakından etkileyen ve derin izler bırakan trafik terörüne dur demek için küçük yaştan itibaren çocukların eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı yaşatmak için trafik kurallarına uyan bir toplum olması gerektiğini dile getirdi. Trafiğin sadece denetim değil, aynı zamanda eğitimle anlam kazanmakta olduğunun altını çizen Kaymakam Sinanoğlu, "Temelleri sağlam bir trafik bilinci oluşturabilmek için paydaş kurumlar ile çalışmalar sürdürülmektedir. Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Trafik sadece kurallar ile düzenlenmiş bir konu değildir. Trafik aynı zamanda toplumsal huzurun insanların bir birine duyduğu saygının ve nezaketin bir parçasıdır" dedi.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser İsa Koçer ise, trafikte riskler ve kurallar konusuna değinerek, özellikle sürücülerin cezalandırılarak değil, isteyerek kurallara uyma düzeyinin artırılmasının planlandığını kaydetti. Koçer, son yıllarda sanayileşme ve şehirleşme, motorlu araç ve genç sürücü sayısındaki önemli oranda artışlar sonucunda, trafik kazalarının ülkemiz gündeminin ilk sıralarında yerini aldığına vurgu yaptı. Koçer, "Meydana gelen trafik kazalarında birçok insanımız ölmekte, yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Maddi hasarlar sebebiyle ülke ekonomisi her yıl 7 milyar dolar zarar görmektedir ki kazaların yüzde 98'inin yol kullanıcılarından kaynaklandığı 'düşünülürse insanlarımızın daha dikkatli araç kullanmaları ve yol kullanıcılarının daha çok bilinçlenmesi ile belirtmiş olduğumuz 7 milyar dolarlık sosyo-ekonomik maliyetin azaltılması sağlanabilecektir’’ ifadelerini kullandı.

