Kazalar can almaya devam ediyor

YOZGAT il genelinde son günlerde meydana gelen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Son bir haftalık süre içerisinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Son olarak Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Onur Başak (22) idaresindeki 06 GSG 71 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Saray köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Ahmet Burak Erbaş (22), Yakup (28) ve Ahmet Veysel Paşaoğlu (21) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Veysel Paşaoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yozgat-Kayseri yolu Topçu Göleti bölgesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Sorgun ilçesinin Gülşehri beldesinden ilçe merkezine yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 17 kişi yaralandı. Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Beldesindeki kavşakta, belde içerisinden çıkan bir araçla Akdağmadeni ilçesi yönünden gelen araç çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Son günlerde farklı bölgelerde meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin araştırıldığı öğrenildi.