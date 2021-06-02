KAZALAR CAN ALDI

Doğu-Batı, Güney-Kuzey bağlantılı uluslararası karayolu ağının kesiştiği Yozgat’ta geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazalarında 46 kişi yaşamını yitirdi. Dikkatsizlik, yorgunluk gibi nedenlerle birlikte, güneşin doğuşu, batışı, karşıdan gözü alması gibi nedenlerinde yaşanılan kazalarda etkin rol oynadığı belirtildi. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 3 bin 134 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalardan 975’inin ölümlü ve yaralamalı olduğu, 46 kişi hayatını kaybederken, bunlardan 23’ünün olay mahallinde, 23’ünün de kaldırıldıkları hastanede tedavi edilirken vefat ettikleri bildirildi. Kazalarda bin 910 kişi de yaralandı. Yozgat il genelinde toplamda 108 bin 696 motorlu kara taşıtının bulunduğu hatırlatıldı. Yurt genelinde ise, geçen yıl toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı kazalar olduğu kaydedildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'inin yerleşim yeri içinde, yüzde 24,2'sinin ise yerleşim yeri dışında meydana geldiği açıklandı. Kazalarda ölen kişilerin yüzde 49,4'ünün sürücü, yüzde 30,7'sinin yolcu, yüzde 19,9'unun da yayalar olduğu bildirildi. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,3'ünün sürücü, yüzde 7,0'ının yaya, yüzde 2,7'sinin taşıt, yüzde 1,4'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü. Kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta meydana geldi.