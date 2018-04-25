Kazada bir çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ağaçlara çarparak devrilen otomobilde bulunan 12 yaşındaki Mahmut Taşdemir hayatını kaybetti. Minik Mahmut Taşdemir, Erkekli Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAZADA 5 YARALI

Öte yandan Yozgat'ta meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Yozgat-Kayseri Karayolu Gökçekışla köyü yakınlarında Niyazi C. (28) idaresindeki 42 GD 741 plakalı otomobil, Kübra Ç. (29) yönetimindeki 66 HA 626 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğba C. (28), Nuriye K. (48) ve Turgay Ç. (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





