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Kazada baba kız öldü

YERKÖY ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba-kız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:05
Kazada baba kız öldü

41 yaşındaki Tuna Türkoğlu idaresindeki 34 BGT 277 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden 42 yaşındaki Hakan Özçelik yönetimindeki 66 KR 494 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolunun Karacaahmetli köyü mevkiinde çarpıştı. Sürücüler ile Tuğba (34), Hilal (14), Sude Naz (11) ve Erva Özçelik (1) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Hakan Özçelik ile bir yaşındaki kızı Erva Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, kazada vefat eden Hakan Özçelik’in Belediyede çalıştığını hatırlatarak, başsağlığı diledi. Yılmaz, ‘’Elim bir trafik kazası sonucu, belediyemiz çalışanı, kıymetli kardeşim Hakan Özçelik'in hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Rahmeti Rahman'a kavuşan kıymetli kardeşime ve evladına Cenab-ı Allah'tan Rahmet, muhterem ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum’’ dedi. 

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Kazada Baba Kız öldü
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