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Kaza ucuz atlatıldı

AKDAĞMADENİ İlçesinde Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik yapmak üzere giden Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, dönüş yolunda kaza yaptı.

Kaza ucuz atlatıldı

AKDAĞMADENİ İlçesinde Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik yapmak üzere giden Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, dönüş yolunda kaza yaptı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Kaza ucuz atlatıldı

Şarampole devrilen otobüste bulunan 27 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaza önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Üniversite öğrencilerini Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a taşıyan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki Yozgat Bozok Üniversitesine ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs, Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çoğu üniversite öğrencisi 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alan aynı zamanda uzman doktor olan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin tedavilerini yakından takip eden Yalçın, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da hastanelere giderek, öğrencilerin durumları hakkında bilgi aldı, yaralıların Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevklerinin yapılması için talimat verdi. Kazazede öğrencilerin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. 

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