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Kaza ile kuzenini vurdu

Sorgun ilçesinde silahla oynayan çocuk kaza ile kuzenini öldürdü.

27 Haziran 2020 Cumartesi 10:17
Kaza ile kuzenini vurdu

SORGUN ilçesinde amcasının silahıyla oynayan çocuk, kaza ile kuzenini öldürdü.
İddiaya göre, Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Ö.E.A. amcası H.U.'nun valizinden aldığı tabanca ile oynadığı sırada, tabancanın ateş alması sonucu 2 yaşındaki kuzeni H.İ.F.'yi vurdu.
Silah sesinin duyulması üzerine H.U. ve yakınları kendi araçlarıyla H.İ.F.'yi Sorgun Devlet Hastanesine götürdü.
Muayenede H.İ.F.'nin öldüğü belirlendi.
Yaşı küçük olan Ö.E.A. kimlik tespitinden sonra cumhuriyet savcısının babasına teslim edilirken H.İ.F.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
H.U.'nun İstanbul'da mahalle bekçisi olduğu, izinli olarak Sorgun'a geldiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 27.06.2020 10:21
Anahtar Kelimeler:
TırKazaYayaölü
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