KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK

Yozgat İl Özel İdaresi bünyesinde kısa adı BOZJET olan Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi, il genelinde bulunan jeotermal su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına imkan hazırlayacak. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, jeotermal suların disipline edilmesi için su saati takılması, debimetre, kalorimetre ve reenjeksiyon yapılması amacıyla BOZJET’e yetki verildiğini söyledi. Nazlı, İl Genel Meclisi’nce alınan karar çerçevesinde BOZJET tarafından çalışmalara başlandığını ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje sunulduğunu aktardı. Nazlı, 2, 5 milyon liralık proje ile jeotermal kaynakların kullanımını kontrol altına alacağını bildirdi. Nazlı, “Bu proje ile kullanılan su daha disiplinli hale getirecek. Jeotermal su kullanımı denetim altına alınacak. Artan su ise depolanarak tekrar kuyuya basılacak. Jeotermal enerjide kullanılan suyun tekrar rezervuara geri gönderilmesi işlemi, kaynağın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Jeotermal kaynakların kullanımının disipline edilmesiyle ekonomiye katkı daha da artırılacaktır” dedi. Nazlı, su saatinin takılmasının ardından 0,37 kuruştan satılacağını belirterek, İl Özel İdaresi’nin gelirinin de artacağını ifade etti.