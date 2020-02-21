Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK

TÜRKİYE’nin zengin jeotermal kaynaklarının bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat'taki kaynakların disipline edilmesi için proje çalışmalarına başlandı.

21 Şubat 2020 Cuma 03:24
KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK

Yozgat İl Özel İdaresi bünyesinde kısa adı BOZJET olan Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi,  il genelinde bulunan jeotermal su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına imkan hazırlayacak. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, jeotermal suların disipline edilmesi için su saati takılması, debimetre, kalorimetre ve reenjeksiyon yapılması amacıyla BOZJET’e yetki verildiğini söyledi. Nazlı, İl Genel Meclisi’nce alınan karar çerçevesinde BOZJET tarafından çalışmalara başlandığını ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje sunulduğunu aktardı. Nazlı, 2, 5 milyon liralık proje ile jeotermal kaynakların kullanımını kontrol altına alacağını bildirdi. Nazlı, “Bu proje ile kullanılan su daha disiplinli hale getirecek. Jeotermal su kullanımı denetim altına alınacak. Artan su ise depolanarak tekrar kuyuya basılacak. Jeotermal enerjide kullanılan suyun tekrar rezervuara geri gönderilmesi işlemi, kaynağın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Jeotermal kaynakların kullanımının disipline edilmesiyle ekonomiye katkı daha da artırılacaktır” dedi. Nazlı, su saatinin takılmasının ardından 0,37 kuruştan satılacağını belirterek, İl Özel İdaresi’nin gelirinin de artacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI
MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI
Sorgun'da huzur uygulaması
Sorgun'da huzur uygulaması
KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI
KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI
FETÖ’den tutuklama
FETÖ’den tutuklama
Saksıda kenevir yetiştirdi
Saksıda kenevir yetiştirdi
Akıllı Durak dönemi
Akıllı Durak dönemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim