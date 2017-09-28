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-Kaymakamlar göreve başladı

AKDAĞMADENİ ve Yerköy ilçelerine atanan Kaymakamlar görevlerine başladı. Akdağmadeni ilçesine atanan Alp Eren Yılmaz, daha önce Osmaniye’de Vali Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

-Kaymakamlar göreve başladı

AKDAĞMADENİ ve Yerköy ilçelerine atanan Kaymakamlar görevlerine başladı. Akdağmadeni ilçesine atanan Alp Eren Yılmaz, daha önce Osmaniye’de Vali Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:10
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-Kaymakamlar göreve başladı

Akdağmadeni ilçesinde görev yapacak olmaktan memnun olduğunu anlatan Kaymakam Yılmaz, Türkiye'nin gözbebeği ilçelerden bir tanesi olan Akdağmadeni ilçesine en kısa sürede tanımaya çalışacağını, çözüm odaklı bir görev anlayışı içinde olacağını söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Yerköy’e atanan Kaymakam Tuncay Dursun, ‘’Anadolu'muzun bu güzel İlçesi Yerköy’de göreve başlamanın ve buradaki vatandaşlarımıza hizmet etme fırsatına sahip olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum’’ diyerek, makamına oturdu.

Dursun, kamu, özel sektör, yüksekokul, sivil toplum ve vatandaş işbirliği ile yerel kaynakları ve potansiyeli harekete geçirerek, ilçeyi her alanda bir adım daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacaklarını anlattı. Dursun, ‘’Kamu hizmetlerini toplumun bütün kesimlerini kucaklayan adil bir yönetim anlayışı içerisinde yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu güne kadar bu güzel ilçemize hizmet eden ve başarılı çalışmalarda bulunan tüm Mülki İdare Amirlerine şükranlarımı sunuyorum. Yerköy’e hizmet edecek olmanın onur ve heyecanını yaşadığımı bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

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