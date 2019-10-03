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Kaymakamdan ziyaret

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, Yenipazar Beldesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Menderes Baran’da belde ile ilgili bilgiler alıp, incelemelerde bulundu.

Kaymakamdan ziyaret

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, Yenipazar Beldesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Menderes Baran’da belde ile ilgili bilgiler alıp, incelemelerde bulundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Kaymakamdan ziyaret

Kaymakam Okumuş’a Boğazlıyan Özel İdare Müdürü Recep Böylu eşlik etti. Belediye Başkanı Baran, meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Okumuş’a Yenipazar beldesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

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