Kaymakamdan ziyaret

Kaymakam Okumuş’a Boğazlıyan Özel İdare Müdürü Recep Böylu eşlik etti. Belediye Başkanı Baran, meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Okumuş’a Yenipazar beldesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, Yenipazar Beldesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Menderes Baran’da belde ile ilgili bilgiler alıp, incelemelerde bulundu.
Kaymakam Okumuş’a Boğazlıyan Özel İdare Müdürü Recep Böylu eşlik etti. Belediye Başkanı Baran, meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Okumuş’a Yenipazar beldesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.