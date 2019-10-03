Kaymakamdan ziyaret

Kaymakam Okumuş’a Boğazlıyan Özel İdare Müdürü Recep Böylu eşlik etti. Belediye Başkanı Baran, meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Okumuş’a Yenipazar beldesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.