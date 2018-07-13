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Kaymakamdan sürpriz ziyaret

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Muhammet Çiftçi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sürpriz ziyaretlerde bulunup, sorunlarını dinliyor, ihtiyaçlarını yerinde görebilme imkanını buluyor.

Kaymakamdan sürpriz ziyaret

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Muhammet Çiftçi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sürpriz ziyaretlerde bulunup, sorunlarını dinliyor, ihtiyaçlarını yerinde görebilme imkanını buluyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Kaymakamdan sürpriz ziyaret

Kaymakam Çiftçi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile birlikte Gülpınar Köyünde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Çiftçi, sıkıntılarını dinleyip, taleplerinin olup olmadığı konusunda bilgiler aldı. Vatandaşların talepleri için gerekli talimatları veren Kaymakam Çiftçi, bu tür ziyaretleri sürdüreceğini bildirdi.

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