Kaymakamdan köy ziyareti

Kaymakam Günlü’ye ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Emre Atahan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Gençaslan eşlik etti. Konaklı Köyünü ziyaret eden Kaymakam Günlü, vatandaşlar ile sohbet ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde inceledi. Köylerdeki sorunların giderilmesi için muhtarlar ve kurum amirlerine talimatlar veren Kaymakam Günlü, vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.