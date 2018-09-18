Kaymakam Zeyrek veda etti

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Kaymakam Zeyrek'e görev yaptığı süre içerisinde ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarı diledi. Kaymakam Zeyrek de Hüyük'te görev yaptığı süre içerisinde şahısların menfaatini değil devletin ve milletin menfaatini gözeterek vazife yapmayı kendisine düstur edindiğini belirterek, Hüyük ilçesinin gönlünde her zaman yerinin ayrı olacağını dile getirdi. Program sonunda Belediye Başkanı Şahin, Zeyrek'e Hüyük anısı olarak tablo hediye etti. Yemeğe, Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Cüneyt Ülvan, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.