Kaymakam veda etti

ÇEKEREK ilçesinde yaklaşık 7 aydır görev yapan Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Edirne’nin Lalapaşa ilçesine atandı. Kaymakam Çakal yayımladığı veda mesajında, yaklaşık 7 ay gibi bir zaman diliminde Çekerek ilçesini güzelleştirmek, daha huzurlu, güvenli hale getirmek için kanunların emrettiği çerçevede, Çekerek'e ve kıymetli halkına hizmet etme fırsatı bulduğunu söyledi. Kaymakam Çakal mesajında, ‘’İlerleyen zaman zarfında bu şirin ilçeyi daha çok üreten, istihdam yaratan, Türkiye’mizin milli gelirine daha çok katkı veren, büyüyen ve gelişen bir konumda görmeyi ümit ederim. Bundan sonra ki süreçte Türkiye’nin neresinde bulunursak bulunalım, bulunduğum her yerde, bir evinizin ve kardeşinizin olduğunu bilmenizi isterim. Şairin dediği gibi ‘Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş.’ Umarım sizlerin gönlünde hoş bir sadâyı baki bırakabilmişizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri kısa sürede olsa tanımaktan bahtiyar olduğumu belirtiyor, hakkınızı helal etmenizi dileyerek sizlere veda ediyorum’’ ifadelerini kullandı.