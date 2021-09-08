Kaymakam törene katıldı

Çekerek Akbay İlkokulu'nda düzenlenen Bayrak Törenine katılan Kaymakam Güzel, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Güzel, ‘’Uzun bir süre sonra okullarda olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Okullarımızın hep açık kalması için elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız’’ dedi. Velilerin bu süreçte öğrencilere daha çok ilgi göstermesi gerektiğini belirten Güzel, 2021-2022 eğitim öğretim yılının karne törenini de kutlamayı umut ettiğini sözlerine ekledi.