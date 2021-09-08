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Kaymakam törene katıldı

Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yeni göreve başlayan Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel'in de katılımı ile düzenlenen törenle başladı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:36
Kaymakam törene katıldı

Çekerek Akbay İlkokulu'nda düzenlenen Bayrak Törenine katılan Kaymakam Güzel, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Güzel, ‘’Uzun bir süre sonra okullarda olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Okullarımızın hep açık kalması için elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız’’ dedi. Velilerin bu süreçte öğrencilere daha çok ilgi göstermesi gerektiğini belirten Güzel, 2021-2022 eğitim öğretim yılının karne törenini de kutlamayı umut ettiğini sözlerine ekledi. 

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Kaymakam Törene Katıldı
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