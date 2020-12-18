Kaymakam tesisleri gezdi

Kaymakam Işık, Gedaş Genel Gıda Dağıtım Pazarlama fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Boğazlıyan ilçesinde bulunan Gedaş Genel Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret şirketini ziyaret eden Kaymakam Işık, tesis hakkında bilgi aldı. Boğazlıyan ilçesinde 2000 yılında kurulan Dondurulmuş Patates üretim tesislerini 2008 yılında satın alan Gedaş şirketi, tesiste Dondurulmuş Patates üretimine geçti. Mevcut catering pazarında kapasitesinin yüzde 75'ini değerlendirmeyi kısa sürede başaran şirket, ürün konsolidasyonu ile pazardaki yerini sağlamlaştırma adına, kendi markasıyla birlikte Dondurulmuş Sebze – Meyve – Kaplamalı ürünler ve Unlu Mamuller de fason olarak kontrollü üretimi yaparak, satışa sunuyor.