Kaymakam Özcan hastaları ziyaret etti

Özcan, hemodiyaliz ünitesini de ziyaret ederek, burasıyla ilgili Başhekim Yardımcısı Vahit Şenel'den bilgi aldı. İnsan için sağlığın en büyük değer olduğunu anlatan Özcan, "Hastanelerimizde vatandaşımıza en iyi sağlık hizmeti verilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugün de hastanemizi ziyaret ettik, hasta ve yakınlarıyla sohbet edip sorunlarını dinledik. Bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 07:35
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