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Kaymakam Kemal Bey'i rahmetle andık

MİLLİ Şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, şehadetinin 100’üncü yılında dualarla anıldı.

Kaymakam Kemal Bey'i rahmetle andık

MİLLİ Şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, şehadetinin 100’üncü yılında dualarla anıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Kaymakam Kemal Bey'i rahmetle andık

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde ’Milli Şehit’ ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey için Boğazlıyan Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Kaymakam Davut Sinanoğlu’nun Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Hatıra Ormanına fidan dikildi, Kemal Bey ve tüm şehitler için Merkez Camide mevlit okutuldu. Programa daha sonra Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nde devam edildi.  Buradaki programda sinevizyon gösterisi eşliğinde Kemal Bey'in hayatı anlatıldı, öğrenciler tarafından şiir okundu, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

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