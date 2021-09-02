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Kaymakam Işık veda etti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde görev yapan Kaymakam Selami Işık’ın tayini çıkması sebebiyle verilen veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:50
Kaymakam Işık veda etti

Kaymakam Selami Işık, son yayınlanan Mülki İdare Kararnamesi ile Konya’nın Kadınhanı İlçesine atandı. Işık için Sarıkaya Eftal Parkta veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Kaymakam Selami Işık, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Tuncer, Kurum Amirleri ve Kaymakamlık çalışanları katıldı. Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konuşmasında Kaymakam Selami Işık ile birlikte yapılan hizmetlerden bahsederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. İlçede yapmış olduğu hizmetlerden ötürü de plaket takdim etti. Kaymakam Selami Işık, yapılan hizmetler hakkında konuşarak katılımcılara teşekkürlerini sunup helallik istedi.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Işık Veda EttiSarıkaya
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