Kaymakam denetim yaptı

Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘Sağlık için Hepimiz için’ mottosuyla, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların, alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrolleri yapıldı. Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkan Vekili İbrahim Zorbilmez, İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün ile birlikte denetime çıktı. İşyerlerinde yapılan denetimlerde, kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin gerekli kontroller gerçekleştirildi.