Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748

Kaymakam denetim yaptı

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Hüseyin Katan, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerde bulunup, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:05
Kaymakam denetim yaptı

Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘Sağlık için Hepimiz için’ mottosuyla, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların, alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrolleri yapıldı. Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkan Vekili İbrahim Zorbilmez, İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün ile birlikte denetime çıktı. İşyerlerinde yapılan denetimlerde, kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin gerekli kontroller gerçekleştirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Denetim Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYMAMAK KUL HAKKIDIR!
UYMAMAK KUL HAKKIDIR!
Hastaneye Su Desteği
Hastaneye Su Desteği
Çağrı Merkezi devrede
Çağrı Merkezi devrede
Şehit Babasına akülü araba
Şehit Babasına akülü araba
Su sorunu çözülüyor
Su sorunu çözülüyor
Tebrik etti
Tebrik etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim