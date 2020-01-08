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KAYITLAR TAMAMLANDI

TEKNOLOJİ alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla uygulamaya konulan Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi kapsamına dahil edilen Yozgat’ta kayıtlar tamamlandı.

KAYITLAR TAMAMLANDI

TEKNOLOJİ alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla uygulamaya konulan Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi kapsamına dahil edilen Yozgat’ta kayıtlar tamamlandı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 06:16
KAYITLAR TAMAMLANDI

Daha önce 12 ilde hayata geçirilen projenin ikici etabına Yozgat ile birlikte Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat illeri dahil edildi. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesinin planlandığı bildirildi. Öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği açıklandı. Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık bir süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkânı elde edeceklerinin altı çizildi. Atölye programları ortaokul düzeyinde hâlihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ettiği bildirildi. Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacağına vurgu yapılarak, ‘Sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, Atatürk Üniversitesi işbirliği ile belirtilen 18 ilde, 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınavın son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2020'da tamamlandı.  Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri tarafından, tüm okullar ziyaret edilerek, video eşliğinde tanıtım çalışması yapıldı. Kayıtların online sistem üzerinden yapıldığı, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi de, başvuru için yardım talebinde bulunanları yönlendirdi.

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KAYITLAR TAMAMLANDI
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