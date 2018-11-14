Kayıtlar başladı!

‘Güzel Ahlâk’ konusuyla 3 farklı dilde düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle www.ufkayolculuk.com adresinden yapılabilecek. Okuma alışkanlığının istenen düzeylerde olmadığı günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın, özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmak, Ufka Yolculuk organizasyonunun en büyük amacı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan ve binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışma bu yıl yeni sınav sistemine geçti. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi. Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek.