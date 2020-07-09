Kaygılarımız göz önüne alınmadı

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Çoklu Baroların kurulması ve Baroların seçim usullerinin değiştirilmesi konularında Avukatlık Kanunu‘nda değişiklikler yapılmasına yönelik gelişmelerin kamuoyunun gözleri önünde geliştiğini söyledi. Başkan Şimşek, ‘’Konuya ilişkin hazırlanan taslak metin geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet komisyonuna sunulmuş ve maalesef, konu hakkındaki kaygılarımız hiç göz önüne alınmadan, hiçbir değişikliğe uğramadan, TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere Adalet Komisyonu’ndan geçmiştir. Bu konuda Mayıs ayının başından beri gerek Yozgat Baro Başkanlığı olarak, gerekse TBB ve 80 baronun mutabakatıyla yayınlanan açıklamalarımızda defaatle; bunun sakıncalarından bahsettik, izah etmeye çalıştık’’ dedi.

Şimşek, dünyada ve ülkemizde görülen Pandemi süreci nedeniyle, konunun sırf çoklu baro yada seçim sistemi olmaması gerektiği, bugün asıl meselemizin, ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çaba sarf etmek olduğu, bu nedenle Avukatlık Kanunu’ndaki bu değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını bildirdi. Şimşek, ‘’Barolar zannedildiği gibi, hiçbir siyasi düşüncenin oyuncağı veya arka bahçesi değildir, olmamalıdır da fakat; siyasetçiler tarafından da devamlı hedef olarak görülmesinden de vazgeçilmesi gerekmektedir. Bizim bir tek siyasetimiz vardır; o da hukuku üstün tutmak, hukuku üstün kılmaktır. Yargıya ve Adalete olan güven endeksinin en yukarılara çıkarılmasıdır. Çoklu baro şeklinde bölünme gerçekleşirse, baroların siyasetinden değil, maalesef siyasetin barolarından bahsedileceğini hep birlikte göreceğiz. Bizler bu vahim durumu, milletimizin, toplumumuzun yaşamasını, görmesini istemiyoruz, çabamız budur.

Hukukun olmazsa olmazı, savunmadır. Savunmanın yegane unsuru olan avukatların bağlı olduğu baroları bölmek, bu kadim ve onurlu mesleğin disiplin ve mesleki değerlerinin deformasyonuna neden olur ve zamanla bunların kontrolünün sağlanamaması sonucunu doğurur’’ diye konuştu.