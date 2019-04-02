Kaya ocağı sondajı

Açılan 7 kuyuda toplam 350 metre karotlu sondaj hedeflendi. Kurulan şantiyede 3’lü vardiya olarak çalışıldığı kaydedildi. Akdağmadeni ilçesi sınırlarında yapımı devam eden Bahçecik Barajı Akdağmadeni, Kadışehri ve Saraykent ilçe sınırları içerisinde, Akdağmadeni Sarıoğlu Köyünde bulunan bin 289 metre rakımlı Kepez Tepe etekleriyle karşı sahilde bulunan bin170 metre rakımlı Ağburun Tepenin etekleri arasında inşa ediliyor. Barajda depolanacak 33.24 milyon metreküp su ile Akdağmadeni, Kadışehri ve Saraykent ilçeleri sınırlarındaki toplamda 80 bin 80 dekarlık alan sulanacak.