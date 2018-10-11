Kavurma fiyatında indirim

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan 10 üründe yüzde 10 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilosu 34,65 liradan, ‘Türk Sucuk’ ürününün kilosu 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak. Yozgat kavurması ve Sığır EBK kavurma ürünlerini kilosu da 36,45 liradan, ‘Sığır kıyma tipi’ kavurmanın kilosu 32,65 liradan, ‘Bingöl’ markalı kavurmanın kilosu da 56,25 liradan satılmaya başlandı.