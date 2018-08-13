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KAVŞAKLARA GEÇiT

YOZGAT’ta iki vatandaşın hayatını kaybettiği, Uluslararası E-88 Karayolu’nun şehir merkezinden geçen kesimindeki iki ayrı kavşak noktalarına Karayolları ekipleri tarafından üst geçit yapımına başlandı.

KAVŞAKLARA GEÇiT

YOZGAT’ta iki vatandaşın hayatını kaybettiği, Uluslararası E-88 Karayolu’nun şehir merkezinden geçen kesimindeki iki ayrı kavşak noktalarına Karayolları ekipleri tarafından üst geçit yapımına başlandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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KAVŞAKLARA GEÇiT

Yozgat’ta eşinin doğumuna giderken şehir hastanesi kavşağında otomobilin çarpması sonucu Samet Açıkgöz adlı vatandaş ile Sarıhacılı Mahallesi kavşağında okul servisinden indikten sonra beton mikserinin çarpması sonucu 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun yaşamını yitirmişti. İki vatandaşın hayatını kaybettiği iki farklı ölüm kavşağında, Karayolları ekipleri üst geçit çalışması başlattı. Şehir hastanesi kavşağına inşa edilen üst geçit büyük ölçüde tamamlanırken, Sarıhacılı kavşağında ise üst geçidin temel beton blokları yerine yerleştirildi. Yozgat’ta iki vatandaşın canına mal olan ölüm kavşaklarına inşa edilen üst geçitlerle, bundan sonra yaşanacak olası faciaların önüne geçilmesi planlanıyor.

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