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Kavşak sorunlu

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Karayolları tarafından yapılan kavşağın sorunlu olduğu, yeniden düzenleme yapılması gerektiği ileri sürüldü.

15 Haziran 2021 Salı 00:19
Kavşak sorunlu

Yozgat-Şefaatli Nevşehir’in Kozaklı ilçesi bağlantılı yol Karayolları ağına alınarak, yenilendi. CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, Karayollarının ilçe merkezindeki yol düzenlemesinde eski hastane ve hükümet konağı önündeki dönel kavşağının sorunlu olduğunu söyledi. Bektaş, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve İl Başkanı Abdullah Yaşar’ı kavşağı bulunduğu bölgeyi gezdirip, yaşanılan sorunlar hakkında bilgi verdi. Bektaş, ‘’Özellikle bu iki noktada trafik akışı olumsuz etkilenirken kazalara da sebebiyet vermektedir. Düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekir’’ dedi.  •SEYFETTİN SAĞLAM•

Anahtar Kelimeler:
Kavşak Sorunlu
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